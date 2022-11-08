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【歐洲經濟】歐央行指會繼續加息抗通脹　預期明年開始量化緊縮

宏觀解讀 17:19 2022/11/08

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歐洲央行副行長金多斯（Luis De Guindos）預計央行會在2023年開始QT，減少央行債券持有量，但認為過程必須非常謹慎地實施。此外，他認為在現時市場不確定性較多，依賴通脹、經濟狀況及能源價格等數據去決定利率政策是最好的方法，預期整體通脹率會在明年上半年開始下降。

歐洲央行計劃在12月的會議上就量化緊縮（Quantitative Tightening，簡稱QT）的關鍵原則達成共識。

央行行長（Chrisitne Lagarde）亦表明利率需要繼續上調，令通脹可以回復至2%的中期目標。

不惜犧牲經濟亦要繼續加息

歐洲央行管委會成員兼德國央行行長Joachim Nagel表示，即使會對經濟產出造成壓力，歐洲央行也需要繼續加息，以確保高通脹盡快結束，不會過早放鬆，並推進貨幣政策正常化。

他表明在貨幣政策落後於增長曲線的情況下，整體經濟成本會顯著提高，但就算措施會抑制經濟發展，依然有加息必要。

Nagel在歐洲央行中屬最鷹派的成員之一，他認為貨幣政策正常化不單包括借貸成本，還包括縮減央行的資產負債表。

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編輯：葉志偉

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貨幣政策 經濟 歐洲 加息 歐洲央行 通脹

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