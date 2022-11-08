【ESG講呢啲】北都綠色規劃不可缺少？三大專家話你知潛力多大

2022年施政報告出爐，當中提及北部都會區是未來的策略發展據點，在發展的同時，有甚麼保育議題要關注？當中綠色規劃可帶來的潛力有多大？今集《ESG講呢啲》請來保育、金融及學術研究三大界別的專家，與你一同探討！

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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環團倡做環境評估 減少發展VS保育對立面

北部都會區內不乏生態保育區，世界自然基金會（WWF）香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強指，在超過300平方公里的北部都會區發展策略裡有很多現有的自然景觀，包括紅花嶺郊野公園、米埔自然保護區，或是香港濕地公園、塱原自然生態公園，亦有一些優質的農地，還有不同類型的濕地，這些是我們現時擁有的。

他又指，見到發展策略裡有一些新的鐵路網絡，還有一些交通運輸樞紐，以及政府最關注的房屋發展，「這些在世界自然基金會的觀點而言，其實是可以共融的，不是要犧牲哪一樣，才可以做到自然保育或發展。」他指，WWF認為政府有一個急切需要做一個策略性的環境評估，「如果得到一條基綫才做整體的空間規劃，相信一定可以減少發展及自然保育的對立面。」

綠色規劃創造經濟潛力

發展時應平衡保育因素，金融界更認為做好綠色規劃，可以創造經濟發展潛力。EY安永會計師事務所香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳奕新指：「北部都會區的整體規劃應該同時兼顧經濟發展及環境保護，北部都會區有很多不同的生態環境，政府應該在保育及發展之間取得平衡。」他認為，政府可以建立生態廊道，能夠保護環境之餘，亦可以發展生態旅遊。

政府2021年《北都策略》中的「雙城三圈」，提及到大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，不過本地的生態旅遊，一樣有發展潛力，單計米埔一年遊客量已達2萬人次。

「每年我們可以做到超過600團公眾團，每團人數大約25人，這是公眾參觀的數字；另外學生也有來到米埔參觀，每年大約有400隊，人生每一班大約30人。如果計算的話，每年可能有1.5萬至2萬名人士可以來到米埔自然保護區參觀。」世界自然基金會（WWF）高級營運經理王遠東指。

金融界3大綠色規劃建議

安永予政府3大綠色規劃建議：

1. 可以鼓勵發展商在北部都會區的建設項目中加入更多綠色元素

2. 加大北都區內的可再生能源投資，配合2050年碳中和的目標

3. 參考新加坡採用「垂直綠化」技術，建立綠色城市

陳奕新認為，香港政府在綠色經濟規劃上可以參考同樣是人口密度高、城市綠化空間有限的新加坡，採用「垂直綠化」技術，將綠色元素植入建築物外牆，建立綠色、宜居的城市。

學術研究界：北都的綠色發展只可增加、不可缺少

前香港環境局副局長、香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙分析全球局勢，指出現時綠色發展已經變成全球、全國的發展動力，她指「香港有一個這麼大的發展區，政府政策亦表明保育及發展是會並存的，所以政府的政策及規劃有如漿糊一樣，要拼貼很多我們在發展中想看到的東西。」

她續指：「綠色的發展在北部都會區是不可以缺少的，只會增加不可以缺少。」她認為政府現時已經有大的計劃在此，希望政府盡快宣布怎樣收購、怎樣管理，以及最後政策的效果應該是怎樣。

記者：何美澄

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