翠寧花園三房減價逾15% 綠表客FULL PAY 330萬入市

祥益地產黃慶德表示，屯門翠寧花園2座中層H室，實用面積592平方呎，三房兩廳。據了解，新買家為區內綠表客，鍾情上述屋苑鄰近原住所，不用重新適應周邊環境，而且單位廳房景觀開揚及內籠企理，加上原業主加大議價空間，累積減價逾60萬，新買家有感樓價符合預算，遂便決定「一炮過」以330萬(居二市場價) 拍板入市，以實用面積計算呎價為5574元。

原業主由2001年以94.5萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約235.5萬，升值逾兩倍。

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