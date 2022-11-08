【2022稅貸戰】借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位

▲ 網民熱議借稅貸平錢、轉做定存博賺高息。

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最近網民熱議，趁平錢借個人稅貸，再趁高息轉做港元定期存款，博無本生利賺取息差，舉今天（11月8日）滙豐（HSBC）新推「交稅萬應錢」為例，以借貸150萬元及還款期12個月計，稅貸息為1.65厘；而龍頭發鈔行昨天（7日）大幅加1年定期存款0.4厘，新息率至4.1厘，兩者息差達2.45厘。

再參考今年最低的稅貸息為例，是騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘，該息率以借貸100萬元及12個月還款期計；反觀，該行的1年定期存款年息高達4.08厘，門檻為50萬元，定存較稅貸息高2.91厘。

而市面最高息的1年定存是富邦的5.1厘，入場費為100萬元的全新資金。同樣，在大新 （02356） 借7.5萬元稅貸，以1年還款期計，稅貸息最低為1.18厘；而旗下1年港元定存的年息是4.9厘，入場費為200萬元的新資金。假如醒目錢來自稅貸，再做定存，這「套息交易」在牌面上即賺取3.72厘的息差。

不過，專家提醒追息族，想借低息稅貸轉賺定存高息，如意算盤未必打得響。凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，透過稅貸取得貸款，並將相關資金轉作定期存款，理論上雖可賺取一定的息差， 但有4大要點須留意，慎防中伏，得不償失，包括：

1.平息附帶條件多：銀行標榜最低的稅貸息率，主要建基於眾多因素，例如個人的信貸評分、是否特選客戶、貸款金額等，若未符上述附帶條件，實際的稅貸息率或較高。

2.普羅打工仔難借大額稅貸：同樣，定期存款提供超高息，起始金額或不菲 ，比方門檻為100萬元，甚至200萬元的新錢，普羅打工仔如非百萬年薪等高薪族或專業人士，不易借到大額稅貸。

3.現金流收支背馳：定存在期滿後才收回本息，但稅貸每月須還錢。畢竟定期存款只會在期末才取回本金及利息，而一年定存鎖資較長；相反，稅貸申請人須每月還款，從現金流分析，手緊族按月須還稅貸息，或驟增財政負擔。

4.逾期還稅貸遭罰息：申請人一旦逾期還稅貸，將有額外費用，減低套息的效果；況且，逾期還款的紀錄，亦有機會影響信貸評分，可能窒礙日後的貸款申請。

此外，專家提醒，富融推「借住先」的分期貸款稅貸優惠，以借貸100萬元及還款期12個月計，計及75折減息券的稅貸息為1.17厘，倘不計減息券，息率為1.56厘；而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定。

另方面，大新的1.18厘稅貸息，借款介乎1萬元至10萬元，且須成功登記或持有出糧服務等附帶條款。

順帶補充，滙豐今天公布推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，客戶可免手續費貸款高達300萬元或月薪23倍，還款期介乎6至60個月。由即日至下月12日期間，成功申請及提取貸款，可享低至1.65%實際年利率。成功獲批貸款150萬元或以上的客戶更可享高達5300元現金回贈。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，不少客戶都因為稅季來到需要額外資金應付開支，而在市場普遍預期港元利率將會上調的情況下，滙豐推出實際年利率低至1.65%的分期「萬應錢」稅季優惠，及時為客戶提供資金靈活周轉。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪