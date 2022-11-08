▲ 【大行報告】大摩：世界盃或成百威亞太1876股價催化劑 三銷售情景分析、股價最多升15%

摩根士丹利指，世界盃比賽即將舉行，將有助推動消費情緒，也利好品牌高端化政策，預期可成為百威亞太 （01876） 股價的催化劑，未來有80%可能性推動百威股價上揚。大摩予百威亞太目標價29元，評級「增持」。

今年世界盃將於11月20日至12月18日於卡塔爾舉行，由於卡塔爾與中國、南韓及印度的時差只有2.5至5小時，意味大部分賽事均會在亞洲東部黃昏時播映，有助在啤酒淡季期間刺激銷情，加上南韓及印度已解決夜生活限制，中國則在家消費，相信百威亞太的產品單價及盈利均會上升。

大摩綜合3大銷售情景分析：（1）樂觀情景預測：啤酒行業銷量持續增長，加上高端化發展正面，將帶動產品單價及利潤率提升，預期百威亞太第四季收入會有中單位數增長，股價有望上升10%至15%。

（2）基本情景預測：亞太地區啤酒銷情理想，當中南韓及印度的夜生活銷情暢旺，抵銷中國疫情防疫措施，預期百威亞太收入增長持平，股價料有0%至10%升幅。

（3）悲觀情景預測：中國收緊防疫政策，加上有貿易限制，行業銷量下跌，預期百威亞太第四季收入會有單位數跌幅，股價或下跌0%至10%。

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編輯：陳韻妍