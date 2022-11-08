【ESG】SONY商品全面「去塑膠包裝」　成日本首間大型機電商作此舉動

▲ SONY（索尼）的商品包裝材料將全面棄用塑膠。（法新社圖片）

SONY（索尼）的商品包裝材料將全面棄用塑膠，並計劃於2023年度起，從智能手機等小型商品開始，逐步改換成紙箱、以及用竹子等自主研發的新材料。未來，電視機等大型商品的包裝也將棄用塑膠。

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此前，日本以非製造業為中心的商戶不斷推動去塑膠化，如今也擴大到製造業。企業今後將更加注重環保形象，與替代材料商戶的合作與競爭，預計也會變得更活躍。



《日經新聞》報道，在日本國內的一眾大型機電廠商中，SONY是第一個提出全面棄用塑膠包裝的企業。該企在全世界銷售的1公斤以下的小型新產品，包括音響、智能手機、相機等商品均在實施範圍內。

小型商品佔4成產量

據悉，SONY於2021年度的產品發貨量約為44萬噸，其中包裝材料就佔約9萬噸，小型商品佔約4成產量。

除了向外部採購紙箱外，SONY還將採用以竹子、甘蔗纖維等為原料自主研發的新材料，並通過調整商品規格來消化更換材料的成本。

通過插圖和二維碼 壓縮説明書

SONY亦會通過插圖和二維碼來盡可能地壓縮説明書，同時呼籲其他企業也使用這種新材料，以此提高成本競爭力。而電視機等大型商品目前還在使用泡沫塑膠等包裝，該企計劃階段性地棄用塑膠包裝，最終達到完全去塑。

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責任編輯：李智美