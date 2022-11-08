【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股

雖然近日內地疫情再起，國家衛健委一再重申不動搖動態清零防疫政策，然而再有大行預期中國快將通關。瑞信發表研究報告指，預期今年11月至明年3月是內地政策制定者重新評估當前新冠防疫措施的窗口，期間有11月中旬的G20峰會、12月初的中共政治局會議以及12月中下旬的中央經濟工作會議，均為重要的觀察窗口，內地或有新的防控方案出台。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行更推薦12隻本港上市的「再通關」（Reopening）受惠股，包括航空、濠賭、消費、醫藥、汽車等板塊。

瑞信推薦內地「再通關」受惠股名單：

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記者：郭秀慧