▲ 【美國加息】「新債王」岡拉克門生：押注儲局轉向暫屬過早 垃圾債仍欠吸引力

「新債王」岡拉克門生、雙線資本（DoubleLine Capital） 副首席投資官Jeffrey Sherman認為，目前認定聯儲局大幅放緩加息步伐還為時過早，故此，即使接近雙位數的垃圾級債券收益率，依舊沒有吸引力。

他指出，即使聯儲局可能會放慢加息步伐，而這想法雖提振垃圾債券等風險資產，但目前認定聯儲局大幅放緩加息步伐還為時過早。「垃圾債券達9%的收益率並不稀罕，投資級債券上也有類似的收益率。我還不打算投資高收益債券。我們認為，現在押注聯儲局轉向、股市反彈的看法太多了，所以看起來又有點過頭了。」

彭博數據顯示，美國垃圾債券的平均收益率略高於9%，是自2016年初以來的最高水平（除了2020年疫情爆發引發的飆升之外）。

反之，他認為，聯儲會目前仍然激進加息，加上經濟衰退即將到來的疑慮，因而看好包括美國國債在內的高質量債券。

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編輯：姚卓然