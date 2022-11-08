【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫近兩成　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險

▲ 【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫 同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險

對沖基金Alameda Research 被爆出大量資產和抵押品，皆是由同系加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT。市場憂慮FTX流動性，甚至將其與LUNA事件相提並論，認為其儲備不足，一度引發用戶擠兌情況，FTT今日一度插約3成，現時跌幅收窄，暫跌17.4%，報18.65美元。

加密貨幣大亨 Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）有份控制FTX及Alameda，上周加密貨幣網媒《Coindesk》爆出Alameda次季資產負債表副本，指Alameda總資產146 億美元，當中包括 58 億美元的 FTT 代幣、12 億美元的 Solana 代幣（SOL）、33.7 億美元的不明加密貨幣、20 億美元的證券投資。

上周大規模穩定幣流出FTX 薯條哥稱對手散播虛謠言

根據Nansen 數據，上周FTX面臨大規模穩定幣外流，涉約4.51億美元。與此同時，幣安上周有 4.11 億美元的穩定幣流入，目前餘額為 267 億美元。

SBF周一（7日）Twitter發文指， FTX 當前並沒有收到任何影響，用戶資產也非常安全，並稱成一個競爭對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

SBF又稱，FTX 擁有足夠資金來支付所有客戶資產，公司不會投資使用客戶資產投資，一直在處理所有提款。SBF強調，公司受到嚴格監管，所有資金都經過GAAP審計，持有超10億美元的現金。

幣安趙長鵬稱會沽清FTT 因吸取此前LUNA教訓

然而，周日（6日）就在風波越演越烈之際，幣安（Binance）行政總裁趙長鵬Twitter發文指，幣安去年退出 FTX股權投資，收到大約21億美元等值的BUSD及FTT，由於最近曝光的消息，決定清倉所有剩餘的FTT，強調會嘗試以影響市場最小的方式進行，由於市場條件和流動性有限，預計這將需要幾個月才能完成。

其後Alameda 行政總裁Caroline Ellison反擊稱，如果趙長鵬想將清倉 FTT 對市場的影響降到最低，Alameda 非常願意以 22 美元的價格全部收購。

趙長鵬再發文指，清算FTT只是後期退出的風險管理，也是吸取了此前LUNA的教訓，幣安以前支持過對方，形容「但離婚後不會假裝相愛。我們不反對任何人，但不會支持那些在背後遊說反對其他行業參與者的人」。

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編輯：李哲毅