屯門大興花園呎價連環失守1萬元　代理：料成屋苑新常態 

屯門大型屋苑成交呎價連環失守1萬元。中原地產鄺家進說，大興花園本月暫錄2宗成交，成交呎價均失守1萬元關口，致成交呎價跌至9,793元。據中原數據資料，屋苑上次平均呎價低於1萬元為2018年12月，當時均價為9,868元。鄺家進預料，大興花園呎價跌穿1萬元將成新常態。

他說，屋苑2期3座中層D室，實用面積587平方呎，三房套間隔，日前以580萬元沽出，實用呎價僅9,881元；相隔1日，2期4座高層B室，實用面積475平方呎，兩房間隔，成交價460萬元，實用呎價同樣低於1萬元，實用呎價約9,684元，較對上成交跌約2%。

談到近期市況，鄺家進說，近期劈價盤湧現，吸引買家出動尋寶，而過去7日屯門區錄得約30宗二手買賣，較對上7日增加1倍，而睇樓量亦有改善，回升約兩、三成，惟整體表現仍屬低水平。他續說，受加息影響，買家入市態度相當審慎，大多數客人睇樓後沒有還價，而還價的客人，還價幅度普遍一成以上。

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