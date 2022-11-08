【有相睇】黃大仙居屋「筍價」沽　7個月累減150萬　今年同類新低價

樓市市道持續轉差，用家為主的居二市場再錄低價成交。富誠地產謝婉玲說，黃大仙慈安苑A座低層7室，實用面積438平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房間隔，座向北，望屋苑園景，今年4月放盤，當時叫價630萬元（已補地價）。受市況所累，單位一直未能易手，所以業主於8月減價至550萬元（已補地價）放盤，其後獲區內分支家庭客洽購，終再減價70萬元，以480萬元（已補地價）易手，售價為今年同類單位最低。

從代理提供的相片可見，單位內籠有企理裝修。

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資料顯示，原業主於2015年8月以400萬元（已補地價）購入上址，持貨7年，現賬面獲利約80萬元，物業期內升值近20%。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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