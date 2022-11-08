【IG不雅影片】IG湧現18禁影片　簡單幾步設定減不雅內容

▲ 陸續有IG用戶在網上討論區Dcard及本港的網上討論區反映，IG用戶的搜尋頁面推薦各種18禁及令人毛骨悚然的影片，懷疑事件是人為、惡意操縱演算法所導致。

社交平台IG（Instagram）演算法近日似乎現Bug，導致IG用戶的搜尋頁面推薦各種18禁影片。近日有不少網民反映，查看自己的IG搜尋頁面時，會隨機顯示多種不雅影片，甚至被多則裸露胸部及乳頭餵母乳的影片「洗版」，即使檢舉後仍一直出現。

由11月6日起，陸續有IG用戶在網上討論區Dcard及本港的網上討論區反映有關情況，並懷疑事件是人為、惡意操縱演算法所導致。不少受影響用戶指出，即使平日僅在IG上瀏覽食物及健身等內容，從不瀏覽不雅影片內容，也突然收到海量18禁影片推薦。除了性愛影片、穿著蕾絲透視裝等，有用戶指出還有動物交配、「看起來是罕見疾病的人、也有皮膚病的，各種密集恐懼、不正常的人體」、「痙攣、癲癇發作、正在急救的嬰兒」等Reels影片出現。

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IG官方目前仍未就有關事件作回應。惟有網民提醒，若出現這種情況，可以到IG中的設定，點選「帳戶」>將「敏感內容控制項」調整為更少，能大幅減少不雅內容出現的機率。

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此前，IG亦曾經出現嚴重故障，上周一（31日）晚上全球突然有不少用戶遭「無預警停權」，IG官方在事後承認部分用戶在登入時產生異常，並已修復這項問題。

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責任編輯：張寶燕

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