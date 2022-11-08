  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果

環球社會熱點 16:29 2022/11/08

分享：

分享：

美國中期選舉周二（8日）展開，美國獨立組織報告顯示，有右翼社交媒體成員打算謊稱民主黨籍，申請擔任投票站工作人員，親自監察中期選舉是否存在選舉舞弊。據悉，他們計劃連接USB裝置到電子選民登記册，甚至出動私人錄影鏡頭。

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動 【下一頁】

非營利研究組織Advance Democracy Inc.最近發表報告，統計部分特朗普（Donald Trump）支持者及右翼分子，於特朗普成立的Truth Social、社交媒體如 Gab、Gettr，在今年3月至10月下旬期間發表的帖文。

報告指，上述成員認為2020年大選存在欺詐行為，對中期選舉不敢掉以輕心。成員打算親自監督選舉投票，擔任其選區票站工作人員。他們表示申請職位時謊稱是民主黨人，又討論如何調查選民存在欺詐意圖，包括利用工作人員身份在投票機安裝軟件，及將私人相機或鏡頭帶入投票站錄影等。

佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖 【下一頁】

密歇根州肯特縣選舉官員於9月下旬表示，一名票站工作人員在夏季初選期間將USB裝置連接到包含已登記選民名單的電子選民登記册。當地選舉官員上月調查證實，該工作人員行為對初選結果沒有影響。

ADI報告卻認為，該工作人員是當地屬共和黨極端保守派的「茶黨」（Tea Party）附屬組織，名為「選舉欺詐公民」（Election Fraud Citizens Audit）成員，似乎有目的行事。

美國政治新聞網站Politico報稱，少數共和黨候選人及地方官員，積極鼓勵支持者成為投票站工作人員，或者用多種方式包括篡改設備，攜帶手機或筆記簿記錄選票，監察是否有人作出瀆職行為。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？
今日
【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
今日
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
世衛：歐洲今年逾1.5萬人死於熱浪 德法情況最嚴重
今日
世衛：歐洲今年逾1.5萬人死於熱浪 德法情況最嚴重
佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖
今日
佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖
IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平
今日
IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平

你可能感興趣

【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？
今日 15:00
【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
今日 16:01
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
世衛：歐洲今年逾1.5萬人死於熱浪 德法情況最嚴重
今日 14:02
世衛：歐洲今年逾1.5萬人死於熱浪 德法情況最嚴重
社交平台 政治 選舉 美國 TRUTH Social 特朗普 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【美國中期選舉】馬斯克呼籲選民投共和黨 兩黨繼續拉票（不斷更新）

下一篇文章

【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款