【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果

美國中期選舉周二（8日）展開，美國獨立組織報告顯示，有右翼社交媒體成員打算謊稱民主黨籍，申請擔任投票站工作人員，親自監察中期選舉是否存在選舉舞弊。據悉，他們計劃連接USB裝置到電子選民登記册，甚至出動私人錄影鏡頭。

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非營利研究組織Advance Democracy Inc.最近發表報告，統計部分特朗普（Donald Trump）支持者及右翼分子，於特朗普成立的Truth Social、社交媒體如 Gab、Gettr，在今年3月至10月下旬期間發表的帖文。

報告指，上述成員認為2020年大選存在欺詐行為，對中期選舉不敢掉以輕心。成員打算親自監督選舉投票，擔任其選區票站工作人員。他們表示申請職位時謊稱是民主黨人，又討論如何調查選民存在欺詐意圖，包括利用工作人員身份在投票機安裝軟件，及將私人相機或鏡頭帶入投票站錄影等。

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密歇根州肯特縣選舉官員於9月下旬表示，一名票站工作人員在夏季初選期間將USB裝置連接到包含已登記選民名單的電子選民登記册。當地選舉官員上月調查證實，該工作人員行為對初選結果沒有影響。

ADI報告卻認為，該工作人員是當地屬共和黨極端保守派的「茶黨」（Tea Party）附屬組織，名為「選舉欺詐公民」（Election Fraud Citizens Audit）成員，似乎有目的行事。

美國政治新聞網站Politico報稱，少數共和黨候選人及地方官員，積極鼓勵支持者成為投票站工作人員，或者用多種方式包括篡改設備，攜帶手機或筆記簿記錄選票，監察是否有人作出瀆職行為。

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責任編輯：郭麗明