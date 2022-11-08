寶尊電商近4億元收購 GAP大中華區業務

內地電商服務供應商寶尊電商(09991) 宣布，向美國連鎖服裝零售商The Gap Inc (美：GPS) 收購蓋璞上海及蓋璞台灣全部股權，最高作價合共5,000萬美元即近4億元。蓋璞上海及蓋璞台灣主要分別在中國內地及台灣從事服裝及時尚配飾批發及零售。蓋璞上海及蓋璞台灣將進行債務重組，結欠The Gap Inc 或其聯屬公司的貸款應予償還、撇銷或轉成蓋璞上海及蓋璞台灣的股本。寶尊全日收報11元，跌1.6%。

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寶尊電商進行上述收購的同時，將獲The Gap Inc授予集團於大中華地區獨家生產、營銷、分銷及銷售具本地創造能力的Gap產品權利的業務安排。該等業務安排的期限共計20年，前10年可予續新兩次，每次續新5年。寶尊電商表示，收購加速公司升級為一家由科技驅動、全渠道商務平台，為發展寶尊品牌管理中的關鍵一步。

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