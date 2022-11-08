【港元定存】集友推288天港元定存息享4.8厘 大戶最多賺息113萬

▲ 虛銀及傳統銀行鬥加港元定存息。

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龍頭發鈔行滙豐（HSBC）於昨天（11月7日）帶頭加港元定期存款息後，今天（8日）暫有3間銀行加息還擊，包括集友3招齊發，新近加98天年息0.7厘，新息率至4.4厘，168天年息也提高0.7厘至4.7厘，288天年息上調0.6厘至4.8厘，起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金，在分行渠道開立；推廣期至11月23日，額滿即止。

倘大戶斥3千萬新錢，在集友敍造288天定存，全期賺息逾113萬元；而以門檻廿萬元計，亦收取7574元利息。

同樣，大眾銀行也全面調高港元存息，當中兩個月年息勁加0.3厘，新息率至3.6厘，超越中銀香港 （02388） 的3.5厘，為相同存期最高。而平安壹賬通的新客戶獲額外加1厘息，如以該行1年定存息率現為4.5厘計，即變5.5厘，問鼎全城最高；但礙於並非人人有份，故不列入比拼榜內。

專家指，兩大發鈔行頻出擊，料中小行在年結前更積極加息迎戰，因滙豐自5月中以來第14度加息，10月至今已5度出招；中銀香港自第4季以來亦5度加息，最近更連續3周再突擊。

本周首兩天已有6間大小行出擊，分別為東亞 （00023） 昨提高短中長息，當中半年期及1年期年息皆大幅上調0.3厘，分別報4.5厘及4.7厘，花旗及創興調升不同存期的年息，交銀香港更連續6天加息。

那邊廂，單以虛擬銀行的港元定存息比拼，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月年息是工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀富融（Fusion Bank）的3.58厘佔優；4個月期年息以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.8厘最高；半年期年息方面，TOM集團 （02383） 有份的虛銀、匯立（WeLab Bank）以4.2厘奪冠；9個月期年息是匯立的4.4厘稱冠；1年期以匯立的4.7厘領先同業；18個月年息是匯立的4.08厘最高；兩年期年息也是匯立的4.18厘獨霸榜首。

計及傳統銀行的港元定存息在內，1年期是富邦的5.1厘最高；半年期年息也是富邦的4.9厘摘冠；3個月年息續以東亞 （00023） 的8.8厘獨霸榜首，其入場費為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，至今年底截止；7天短存年息仍以集友及恒生 （00011） 齊享6厘膺高息王。

然而，若追息族是PAOB的新客戶，由11月8日至11月底額外尊享1厘息，換言之，1個月享2.5厘年息，但不及同存期滙豐的5厘。另外，4個月年息PAOB新客為4.5厘，7個月年息有5.2厘，1年息率更達5.5厘，3存期頓變全城最高息；但額滿即止，先到先得。

另港元1個月拆息5連跌、至3.15厘，半年期報5.09厘，1年期為5.44厘。後市緊盯本周五（11日）本港公布上季GDP及政府會否下調預測。華僑銀行經濟師謝棟鉻指，本港連續3季的經濟呈負增長，第三季GDP收縮 4.5%，由於全球增長勢頭放緩和跨境運輸受阻，外部需求顯著萎縮，叠加內部需求受金融狀況趨緊，以及資產市場波動加劇而承壓，遂將今年全年的經濟預測下調至倒退2.7%。

華僑永亨經濟師姜靜補充，聯儲局加息75個基點後，多家主要銀行宣布上調港元最優惠利率（P）25個基點，是今年第二次上調，因流動性趨緊，今次的加息步伐較上次12.5個基點快，但加幅仍屬溫和。隨着儲局再提高目標利率，預計港銀將進一步加息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪