【板塊追蹤】中金：供應鏈受擾及消費走弱 新能源車股受壓

新能源車股周二（8日）受壓，包括蔚來（09866）、小鵬（09868）、理想（02015）及零跑汽車（09863）均錄跌，跌幅由5%至13.6%。中金表示，疫情及油氣價居高不下等因素為車市帶來壓力，但展望補貼政策將到期，有望推動年末車市走強。



【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行認為，市場主要受到內地疫情反覆擾動供應鏈及消費走弱影響，呈現旺季不旺。從交付量來看，蔚來 、理想守住月銷萬輛基本線，蔚小理分別交付10,059輛、5,101輛及10,052輛，三家逐步完成組織架構、供應鏈等方面的優化，期待後續交付改善。

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中金預計10月乘用車銷量按月持平，又指年末購置稅補貼和新能源補貼政策即將到期，或將促使消費者提前釋放後續需求，疊加新車效應釋放，看好年末車市走強。據乘聯會初步統計，10月乘用車零售190.5萬輛，按年升11%，按月跌1%；乘用車批發226.2萬輛，按年升15%，按月跌1%。



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撰文：鄭昊彤