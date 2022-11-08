【大行報告】下調2022至2024財年收入預測 大和降平安好醫生目標價至21元

因毛利率及費用效率或勝預期，大和收窄對平安好醫生（01833）2022年財年淨虧損預測，但同時下調其2022至2024財年的收入預測至3%，並降其目標價5元至21元。平安好醫生收市報16.68元，跌2.5%。

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該行對平安好醫生2022財年淨虧損預測，由原先8.98億元人民幣（下同），收窄至8.64億元。經調整淨虧損預測，則由原先9.39億元調整至9.05億元，主要由於毛利率及費用效率或勝預期。同時在消費趨勢整體偏弱下，對平安好醫生2022至2024財年的收入預測下調1%至3%，將其目標價由26元降至21元，重申「買入」評級。





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該行引公司管理層指，收購平安智慧醫療旨在增強集團的協同效應，公司將繼續關注併購機會，特別是企業醫保服務領域。管理層亦重申對其2022財年收入指引約63億元人民幣，毛利率料達27.5%，淨虧損預測收窄至低於10.5億元人民幣，又表示透過與商業保險合作，其戰略重點仍是醫療服務及健康保險。



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撰文：鄭昊彤