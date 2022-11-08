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【拉伸顯示屏】LG新顯示屏可摺疊＋扭曲　最多拉長20%　

科技 16:00 2022/11/08

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「可拉伸顯示屏」使用了40微米的LED作為光源，能夠保持其分辨率不受外部沖擊。（LG）

三星（Samsung）早前在「Intel Innovation 2022」大會上，展示了一款「捲軸屏電腦」原型機，屏幕可由13吋拉伸至17吋。消費電子產品製造商LG今日（8日）亦宣布開發了一種「可拉伸顯示屏」（Stretchable Displays），能夠拉長20%長度。

【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋

LG表示，「可拉伸顯示屏」又稱「自由形態顯示屏」（Free-form Displays），可以拉長、摺疊甚至扭曲，是繼可滾動和可摺疊顯示屏後的下一步發展。該產品支援100像素（ppi）的分辨率，可以從12吋擴展到14吋。

採隱形眼鏡專用矽材料

LG表示，該公司採用了用於隱形眼鏡的專門矽材料，來開發該產品的薄膜型基材，因為這能夠大幅提高顯示屏的靈活性。同時，「可拉伸顯示屏」還使用了40微米的LED作為光源，能夠保持其分辨率不受外部沖擊。

【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad

應用場景方面，「可拉伸顯示屏」可用於表面不平坦的產品，例如家具、衣服和一些可穿戴的設備。LG認為，該產品還可以在某些街道地區設置成凸點形狀，作為視障人士的按鈕，讓他們更廣泛地使用觸摸屏。

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責任編輯：陳卓賢
 

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