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【大行報告】高盛首次覆蓋 予騰訊音樂「沽售」評級

股樓投資 18:31 2022/11/08

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高盛早前稱首次覆蓋研究騰訊音樂（01698），表示看法審慎並予其股份「沽售」評級，目標價為17.1元。騰訊音樂周二（8日）收市報15.5元，跌幅3.1%。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

該行估計集團今年至2025年線上音樂訂閱收入的年均複合增長率為13%，社交娛樂收入則料下跌5%，期間總收入及非國際通用會計準則(non-GAAP)盈利的年均複合增長率預期分別為3%及7%。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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高盛認為，騰訊音樂將維持其作為內地最大以音樂為核心線上娛樂平台的龍頭地位，但與短片平台相比，加上宏觀經濟復甦放緩下，對集團今年下半年銷售復甦、用戶時間花費及變現的份額損失等看法仍然審慎。


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撰文：鄭昊彤

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港股 騰訊音樂－SW（01698） 大行報告

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