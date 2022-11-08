【賞你遊】旅發局第四輪「賞你遊香港」　明早10時接受報名

▲ 旅發局第四度推出「賞你遊香港」，明日（9日）早上10時接受報名。（旅發局官網圖片）

旅發局第四度推出「賞你遊香港」，是次新增歷史古蹟主題本地遊，明日（9日）早上10時接受報名，名額先到先得。

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新一輪的「賞你遊香港」分兩批推出，合共提供6萬4千個名額，旅發局已將首批約180個行程放在網站，並提醒市民留意旅行社指定的報名方法。

是次「賞你遊香港」的主題包括，探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食。參加的市民可以走訪文化古蹟、百年老店；欣賞粵劇藝術、了解小眾宗教文化；體驗至潮藝術科技、參加手藝及烘焙工作坊；生態行程等。

有參加的市民要在本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿800港元及儲起機印收據，同時要符合「疫苗通行證」要求，第2批共約170個行程將在本月下旬推出。

報名日期： 第一批：2022年11月9日上午10:00至2023年2月13日下午5:00 第二批：2022年11月22日上午10:00至2023年2月27日下午5:00 旅行團出發日期： 第一批：2022年11月14日至2023年2月14日 第二批：2022年11月26日至2023年2月28日

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責任編輯：李智美