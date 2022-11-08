▲ 【虛擬資產】財庫局：政策宣言有與內地制訂者溝通 勝利證券：申請牌照不難但近年業界有流失

內地近一年間大舉剎停虛擬資產交易平台，而港府上周發布虛擬資產政策宣言，宣布開放和兼融全球虛擬資產業務人士發展，財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務）杜奕霆出席香港證券業協會金融科技論壇時稱，港府認同在整全的監管框架下，虛擬資產相關技術可以提升交易營運效率和透明度，當局一直與內地政策制定者保持溝通。

勝利證券及VDX 執行董事陳沛泉出席同一論壇時稱，公司已取得證監會1號（證券交易）和4號（就證券提供意見）牌照，形容申請過程不難，過程需要與當局保持溝通。他坦言，香港金融服務界對虛擬資產的看法不一致，公司獲得牌照翌日，就收到銀行查詢要求交代更多資料，以符合該行的合規要求。

陳沛泉續指，虛擬資產業界過去數年觀察到其他地方批核較快，有轉移陣地發展，但相信香港表明推動虛擬資產的決心，可吸引部分人員回流。他期望，更多市場參與者進場，可豐富平台和產品發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

相關文章：

【證監覺悟？】梁鳳儀：一直有想讓散戶參與虛擬資產只是未到時候 發牌監管會關注平台「客戶對賭」

【FinTech Week】滙豐：完善和高效監管將鼓勵產品研發 一文看清業界對香港虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）.

記者：麥德銘