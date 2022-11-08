【聖誕網購】美Gmail新服務配合網購旺季　顯示包裹出貨動態

▲ Google在美國地區的Gmail服務，將於數周內增加顯示網購包裹出貨動態功能。（Google官方網誌圖片）

為迎接網購旺季來臨，Google在美國地區的Gmail服務，將於數周內增加顯示網購包裹出貨動態功能，讓用戶在網上購物後直接在Gmail內查詢包裹運送狀態。

該功能推出後，Gmail用戶必須於設定或是收件匣中自行啟用包裏追蹤（Track your package in Gmail）功能，之後每當Gmail偵測到具備追蹤編號的訂單，就會直接在收件匣中的主旨上顯示編號、送遞狀態及預計到達日期。若用戶點入郵件，可以在郵件最上方看到該訂單的摘要。

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Google產品副總裁Ilya Brown在官方網誌表示，隨著購物旺季來臨，用戶可能會在網路上購買各種禮物，其電郵更會充斥著愈來愈多的訂單或送貨確認郵件、送貨追蹤編號，或延遲出貨等通知，因此為避免用戶錯過重要郵件，或必須點選郵件才能瀏覽更多內容，Gmail將會在未來幾周推出新的包裏追蹤功能。

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該包裏追蹤功能將會支援美國絕大多數的物流公司，也會盡量於標題上提供重要資訊，例如：「今天出貨」或「明天到貨」等狀態。另外，Google亦暫時未公布新功能將於何時登陸美國以外的國家/地區。

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責任編輯：張寶燕