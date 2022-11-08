▲ 【可持續發展】商界環保協會：半數受訪企業視提升「品牌形象」為ESG主要驅動因素 能源轉型數碼化投資準備不足

商界環保協會一項研究發現，隨着可持續發展和氣候相關披露的指引日趨成熟，84%受訪者認為可持續性乃其組織策略的核心部分，其領導團隊亦關注可持續性和氣候變化，但只有21%受訪者認為他們的企業已充分利用技術來可持續地營運，而過去12個月，只有16%受訪者因應能源市場和能源供應的變化增加對數碼化的投資。

業界在減碳措施上的規劃和投放的資源仍未足夠

商界環保協會行政總裁吳家穎表示，不少企業已開始意識到可持續發展策略對業務的重要性，並致力於減碳措施以符合政府制定的目標，但調查反映業界在減碳措施上的規劃和投放的資源仍未足夠，以致對於達到承諾的目標感到疑慮。

調查指，本地企業減少碳排放的動機各有不同，一半受訪企業視提升「品牌形象」為主要驅動因素，分別有49%和46%受訪者認為「商業機遇」與「政府法規」對驅動低碳轉型發揮重要作用。不過，只有24%受訪者的所屬企業定立了科學基礎減碳目標，意味著企業在實現淨零之路上仍需加倍努力。

2025年或之前，相關行業需按照氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD） 的建議作出氣候變化匯報，受訪者最關注的主要能源和資源供應風險為碳排放或能源法規（69%）、市場波動時的成本和風險管理（53%）以及供電可靠性（36%）。

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編輯：陳韻妍