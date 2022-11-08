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【TSLA】Tesla中國再推保險補貼方案、最多減八千人幣　蔚來大瀉一成

股市 15:05 2022/11/08

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【TSLA】Tesla中國再推保險補貼方案、最多減八千人幣　蔚來大瀉一成

Tesla（美：TSLA）中國再推限時提車保險補貼方案，從而「變相降價」。市場恐減價壓力增，中國電動車走低，「蔚小理」分別跌4%至一成，其中蔚來 （09866） 大跌一成，而比亞迪 （01211） 跌1.7%。

Tesla中國指，由11月8日（含）至11月30日（含），購買現車及合作保險機構車險組合併按期完成提車，尾款可減8000元（人民幣‧下同）；12月1日（含）至12月31日（含），尾款可減4000元。方案均適用於Model 3和Model Y。

值得一提的是，就在兩周前的10月24日，Tesla中國已官宣對在售的Model 3及Model Y下調價格，其中Model 3減價介乎為1.4萬至1.8萬元；而Model Y減價2萬至3.7萬元。

至於Tesla已不是第一次通過現車限時提車保險補貼方案來變相降價。此前，Tesla對自9月16日到9月30日完成提車並選擇在特斯拉店內購買保險的車主，提供8000元保險補貼，保險補貼可直接用於減免車價；隨後，Tesla於10月1日再度推出一項保險補貼活動，消費者在10月1日至12月31日期間購車，若選擇通過Tesla合作保險機構購買相應車險，可通過尾款減免7000元享受保險補貼。

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編輯：姚卓然

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 比亞迪 港股 汽車 保險公司 Tesla 蔚來－SW（09866）

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