【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？

美國中期選舉周二（8日）舉行投票，前總統特朗普周一（7日）到俄亥俄州為共和黨人拉票，並提到他下周二（15日）將宣布重大消息，坊間揣測特朗普屆時或正式宣布參選總統。

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特朗普（Donald Trump）周一出席俄亥俄州代頓（Dayton）的競選活動，為共和黨參議員候選人萬斯（J.D. Vance）等人拉票。

特朗普在活動上表示，他下周二將會於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園，發表一項重大聲明。但他為免分散選民對中期選舉的注意力，並無透露該項聲明是否與2024年總統大選有關。

美媒Axio上周報道，特朗普及團隊曾考慮將11月14日定為2024年大選啟動日。

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而美國《國會山莊報》（The Hill）引述消息人士指，特朗普也曾經考慮在周一的俄亥俄州競選活動上宣布參加2024年大選，但最終沒有這樣做。

特朗普本月3日前往愛荷華州，為共和黨候選人站台。他向選民表示，他為了保障國家的成功、安全及光榮，「非常、非常、非常有可能」會再參加總統大選，並很快會準備好。

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責任編輯：鄭錦玲