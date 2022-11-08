【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢

美國共和黨籍的前總統特朗普一直聲稱，2020年大選郵寄選票有造假情況。據報美共和黨人已入稟3個搖擺州法院，要求判部分郵寄選票作廢。其中一個州份有批評人士表示，訴訟將影響多達數萬張選票。共和黨一直呼籲選民親身投票，有意見批評共和黨此舉旨在令投給民主黨的選票作廢。

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《華盛頓郵報》報道，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康星州（Wisconsin）及密歇根州（Michigan）都屬搖擺州份，選情緊張下數千張選票或足以扭轉選情。三州的共和黨人已入稟法院，要求為郵寄選票設定限制。

其中賓夕法尼亞州最高法院已裁定，若選民未在郵寄選票的外信封列明日期，即使選票在選舉日前送抵亦會被作廢。結果數千張選票被擱置，足以影響當地選情。威斯康星州法官亦確認，若選民未能填寫完整見證人地址，官員不得將選票計算在內。

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而在密歇根州，共和黨籍的州務卿候選人Kristina Karamo已入稟法院，要求停止計算數萬張包括郵寄選票在内的不在籍選票。由於州內最大城市底特律（Detroit）非裔民眾較多，當地選民亦傾向民主黨。有批評人士表示，相關訴訟或影響數萬張選票，並旨在剝奪非裔選民權利。

共和黨多年來一直認為，需加強執法防止選舉欺詐，包括試圖加強審查選民身份，及限制郵寄選票。但亦有批評者認為，共和黨僅旨在盡可能使民主黨選票作廢，並形容是其壓制黨派選民的協同努力。

責任編輯：李俊儀