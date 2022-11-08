【公共交通】御藥堂20周年電車免費乘車日 11月15日請全港市民免費搭叮叮 代言人米雪及大使張敬軒將首乘電車出巡

從事中成藥及保健產品等業務的御藥堂，為慶祝成立20周年，將於本月15日舉辦電車免費乘車日，請全港市民免費搭「叮叮」。御藥堂代言人米雪及20周年大使張敬軒，當日更會乘坐「御藥堂生日派對電車」出巡，為御藥堂的20週年慶祝活動打響頭炮。

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米雪及張敬軒電車巡遊活動，將於11月15日中午12時，由香港屈地街電車廠出發，途經中上環、灣仔及銅鑼灣，同行還有兩架分別以3位星級代言人和御藥堂20周年吉祥物「蟲蟲」和「孢孢」作設計概念的主題電車，想一睹「凍齡美人」米雪和「皇上」張敬軒兩人的風采，記得沿途留意，把握黃金機會打卡。

隨著市場對保健品的需求漸趨年輕化，今年御藥堂亦破格邀請備受老中青喜愛的張敬軒成為20周年品牌大使。御藥堂母公司順騰國際（控股）有限公司（00932）新任執行董事及行政總裁林瑋瑭，以及御藥堂新任首席營運官楊日泉，均表示希望藉著張敬軒的健康和多元形象，將御藥堂打造成為更有活力的品牌，從而將品牌打入更廣闊的消費層。同時，他們亦期望御藥堂未來能繼續幫香港人投資健康，打造更大的首飾箱，如新廣告語一樣「首飾箱直頭Triple Up！」。

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而全新御藥堂電視廣告，亦將於11月15日晚上8點與多個平台首播。主角少不了深入民心的御藥堂代言人米雪和苗僑偉，而張敬軒更一人分演兩角，帶出「御藥堂幫您投資健康，為健康把關」的重要訊息。為隆重其事，御藥堂特別邀請了2位知名導演參與今次廣告製作，包括香港電影金像獎提名電影《媽媽的神奇小子》的導演尹志文及多次與知名品牌合作的導演譚運佳，華麗製作班底務求為大家呈現御藥堂的全新面貌。

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責任編輯：嚴浩文