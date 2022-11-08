【有相睇】星漣海四房大劈250萬售 移民業主帳蝕93萬急讓

中原地產黃偉杰表示，近日樓市負面消息較多，整體交投氣氛平平。馬鞍山區本月暫錄約12宗成交，星漣海剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄1座中層E室易手，單位實用面積1238平方呎，4房連套房及工人套房間隔，去年底放盤時叫價約2050萬元，今年7月減至1900萬元，由於業主移民急讓，日前議價後以1800萬元易手，實用平均呎價14540元，累減約250萬元。

新買家為用家，見單位造價吸引，把握機會換樓提升生活質素。據了解，原業主於2017年以1893萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面蝕讓約93萬元離場。

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同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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