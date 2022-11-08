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【證監覺悟？】梁鳳儀：一直有想讓散戶參與虛擬資產只是未到時候　發牌監管會關注平台「客戶對賭」

宏觀解讀 14:35 2022/11/08

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【虛擬資產】梁鳳儀：一直有想讓散戶參與虛擬資產只是未到時候　發牌監管會關注平台「客戶對賭」

港府上周發表虛擬資產發展政策宣言，證監會隨即宣布三大方面研放寬散戶參與，證監會副行政總裁梁鳳儀今日出席論壇演講時提及，有業界人士笑稱「證監覺悟了，走回正途」，她則指證監會一直有想法可讓散戶參與虛擬資產，「只是未到時候」，認為目前加密資產生態漸成熟，審計、託管都已建立行規，可讓散戶參與較大型的加密貨幣。

梁鳳儀出席香港證券業協會金融科技論壇時指，證監會是虛擬資產監管的「先行者」，早於2018年已發牌讓業界自願加入，遵守反洗黑錢、客戶資產存在獨立帳戶（segregated account）。她指出，雖然有關安排已在金融業界存在多年，但部分在海外地區已取牌的平台，至今都沒有為客戶設獨立帳戶。

梁鳳儀續稱，過去3至4年虛擬資產市場經歷不同周期，在年內的「加密寒冬」之中，三箭資本等大型參與者倒下，原先「手鬆（light touched）」的監管機構也漸走向全面監管，而證監會因提早做了反而可稍為放寬。

梁鳳儀又指，今年初容許香港券商代客在證監認可的交易所買賣，但未許券商代客在Coinbase等純虛擬資產交易平台買賣，直言「即使它們已取得牌照，監管水平未是全面」。

證監會三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易 基金公司可申推比特幣ETF，可見【下一頁】

證監會：發牌監管虛擬平台將留意利益衝突

證監會上周宣布容許基金公司申請發行虛擬資產ETF，不再劃一視證券型代幣（STO）為複雜產品，並在強制發牌監管虛擬資產交易平台上，由現時建議只限專業投資者，研究讓散戶也可參與。

在強制發牌制度下，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣稱，目前已交由立法會審議法案，法案通過後，證監會將另行諮詢市場監管規則，預告證監會留意客戶資產是否安全託管，平台有否適當處理利益衝突。

黃樂欣稱，不少虛擬資產交易平台公司都有大量業務，包括坐盤交易與客戶「對賭」，認為有關行為未必適當，證監會完善機制監管。

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記者：麥德銘

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