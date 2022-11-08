疫下加速數碼健康發展    推動科研提升醫療服務

疫情至今，醫療健康和生命科學已成為全球最關注的議題。香港貿發局一直透過多元化的推廣活動及平台，支援本地醫療科技及應用儀器產業。在整個醫療健康產業的生態系統，香港具備不少獨特的優勢及發展潛力，長遠有利成為世界一流的醫療健康及生命科學樞紐。例如在數碼健康方面，不少香港的初創企業有效善用人工智能等創新技術解決各種痛點，並抓緊疫情下的新機遇，為全球人類健康作出有效的貢獻。

開拓AI研發新藥 提速提效減成本

▲ Insilico Medicine創始人兼首席執行官Alex Zhavoronkov博士，是利用人工智能（AI）技術進行藥物發現及生物標記物開發的先驅。

Insilico Medicine創始人兼首席執行官Alex Zhavoronkov博士，是利用人工智能（AI）技術進行藥物發現及生物標記物開發的先驅。自2021年起，Insilico已開發7款臨床前候選藥物進入早期臨床前研究階段，進展最快的抗纖維化項目已進入臨床1期研究。他指出AI已融入藥物研發各步驟，將改變藥物研發流程。



Insilico自2014年構建端對端AI平台Pharma.ai以辨識新靶點、分子生成、臨床實驗結果預測，並投資AI控制的全自動化實驗室。公司在2021年2月取得重大突破，僅用18個月及耗資260萬美元，成為全球首間透過AI辦識出新藥物靶點和新型分子的企業，以治療特發性肺纖維化病，較一般需時4.5年及數以千萬投入大大減少。

全球製藥業與時間競賽抗新冠疫情，初期Insilico基於從SARS疫情對病毒結構及特性的認識訓練AI平台，於2020年初發現了標靶主蛋白酶（3CL），同年2月以AI化學平台Chemistry42設計出對付新冠病毒的新型分子，於2022年5月提名3CL作全新臨床前候選藥物。Alex指出「我們透過AI可顯著加快進程，使它更便宜、更快及更大機會成功」，Insilico與科研群體在疫下的成果，「足證利用AI工具對抗疾病的強大」。



「我們希望透過減少藥物研發的失敗率、調低藥物價錢、改善醫療質素及支持創新，延長所有人的壽命。」Insilico總部設於科學園，Alex說，他對特區政府表明重視生物科技感興奮，相信將吸引外國企業在香港生物科技樞紐投資，建議當局資助研發工作。



疫情危中有機 研遙距健康監測系統

▲ PanopticAI聯合創辦人兼行政總裁黃君朗先生於2020年8月成立PanopticAI，研發出遙距健康監測系統。

覷準疫下市場對遙距診斷及自我診斷需求急增，本地初創公司PanopticAI利用人工智能技術研發遙距健康監測系統，用家將程式連接至智能手機、電腦或電腦鏡頭，掃描臉部30秒，測量皮膚因血流動產生的輕微顏色變化，可得出心跳、血壓、呼吸頻率、血氧含量、壓力指數等健康數據，程式可分析數據趨勢，推斷危疾風險並提供建議。

PanopticAI聯合創辦人兼行政總裁黃君朗先生說，團隊早於2016年與政府合作研發智能監測發燒系統，監測入境旅客體溫，2020年本港爆疫後不少機構、學校及安老院接洽引入系統，同年8月他成立PanopticAI，研發健康監測系統。企業立足香港，力拓珠三角、大灣區及東南亞市場，冀最終邁向全球。「疫情有危亦有機，市民更重視數碼健康，不少機構主動檢視運作流程，幸運地給了我們機會」，黃先生說，正與醫院、診所及藥房合作，在遙距診症服務引入非接觸健康監測技術，讓醫護人員隔空掌握患者的基本健康數據，現時亦有安老院試用技術，他深信「非接觸式健康監測會是大勢所趨」。

▲ PanopticAI利用人工智能技術研發遙距健康監測系統，用家將程式連接至智能手機、電腦或電腦鏡頭，掃描臉部30秒，可得出心跳、血壓等健康數據。

創便攜醫學成像裝置 減公營醫療負擔

▲ Gense Technologies首席執行官兼聯合創始人陳柏衡先生，研發出低成本便攜式生物醫學成像裝置，他希望透過技術達至預防性篩查及慢性疾病監測。

另一本地初創Gense Technologies首席執行官兼聯合創始人陳柏衡先生早已意識科技有助減輕公營醫療負擔，發展及改良電阻抗斷層成像技術（簡稱EIT），配合人工智能健康跟蹤系統及創新的診斷算法，研發出低成本便攜式生物醫學成像裝置。用家毋須入院，使用手掌般大裝置，在沒顯影劑及輻射下，可快速了解肺、肝和腎情況。

陳先生指出，裝置已應用於醫院、診所、安老院或上門護理服務，長遠有助推動遠程醫療，「本港以至全球醫療負荷愈來愈大，數碼健康的重要性在於減輕公營醫療系統負擔及解決人手短缺。疫情提高市民健康意識及對新科技的興趣，去中心化的醫療將成為新趨勢」。

▲ Gense Technologies研發出便攜式生物醫學成像裝置，用家毋須入院，使用手掌般大裝置，在沒顯影劑及輻射下，可快速了解肺、肝和腎情況。

有關裝置能早期篩查病人有否脂肪肝、慢性阻塞性肺疾病及腎病，陳透露，公司正擴大臨床試驗至心臟，冀將來應用於篩查癌症及驗尿。他希望透過技術達至預防性篩查及慢性疾病監測，助市民早預防及治療，改善健康質素，配合政府銳意發展的基層醫療，「相信新的健康問題會陸續出現，香港面對人口老化，醫護人手未必按比例增加，數碼健康產業只會不斷增長，為初創帶來機遇」。

「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）由香港特區政府及香港貿發局合辦，並於本月10日至11日以線上線下形式舉辦，匯聚更多具創意，並把握疫情下新商機的企業，分享有關醫療健康領域的洞見，剖析產業最新發展及機遇，攜手共創新里程。

（特約）