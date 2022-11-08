  • 24°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動　若信心恢復港股反彈空間較A股更大

股市 14:25 2022/11/08

分享：

分享：

瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，面對通脹高企，息口上升及政治局勢緊張下，市場料持續波動。

港股走勢未明，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，現時市場風險胃納較弱，加上中概股審計未有結果，預期市場仍然波動，建議投資者不要因估值低就貿然入市。

今年港股企業盈利平均增長7%至8%

她指，近月A股跑贏港股，主要由於本港有較多股份受消費及疫情影響，而且外國投資者較多，不太理解內地政策，導致港股調整更深，但當市場信心恢復，相信港股有望追落後，而且基於估值相對較低，反彈空間也會更大。

瑞銀：中國宏觀若改善、科網股將迎重估　看好工業自動化及電動車供應鏈【下一頁】

李智穎估計，今年港股企業盈利平均增長7%至8%，若內地逐步放寬防疫政策，預期對本港消費及互聯網板塊將有一定支持，電動車板塊經調整後也顯現中長線投資價值。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，面對通脹高企，息口上升及政治局勢緊張下，市場料持續波動，建議客戶分散投資，目前客戶較鍾情於防禦性股債產品，也偏好對沖基金及私募基金等另類投資工具。

相關文章：【大行看法】高盛劉勁津：若內地全面重新開放、中資股或彈兩成　重申預期內地明年次季開關（附受惠名單）

相關文章：【大行看法】花旗：內地明年經濟若硬著陸　將削科技股盈測四成

編輯：陳韻妍

港股 防疫措施 李智穎 電動車 中國概念股 財富及資產管理 瑞銀 私募基金 另類投資 通脹

上一篇文章

【證監覺悟？】梁鳳儀：一直有想讓散戶參與虛擬資產只是未到時候　發牌監管會關注平台「客戶對賭」

下一篇文章

【香港經濟】廠商會會長史立德：0+3未能達到說好香港故事的最佳效果　冀政府盡快實施0+0　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款