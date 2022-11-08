【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動　若信心恢復港股反彈空間較A股更大

▲ 瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，面對通脹高企，息口上升及政治局勢緊張下，市場料持續波動。

港股走勢未明，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，現時市場風險胃納較弱，加上中概股審計未有結果，預期市場仍然波動，建議投資者不要因估值低就貿然入市。

今年港股企業盈利平均增長7%至8%

她指，近月A股跑贏港股，主要由於本港有較多股份受消費及疫情影響，而且外國投資者較多，不太理解內地政策，導致港股調整更深，但當市場信心恢復，相信港股有望追落後，而且基於估值相對較低，反彈空間也會更大。

李智穎估計，今年港股企業盈利平均增長7%至8%，若內地逐步放寬防疫政策，預期對本港消費及互聯網板塊將有一定支持，電動車板塊經調整後也顯現中長線投資價值。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，面對通脹高企，息口上升及政治局勢緊張下，市場料持續波動，建議客戶分散投資，目前客戶較鍾情於防禦性股債產品，也偏好對沖基金及私募基金等另類投資工具。

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編輯：陳韻妍