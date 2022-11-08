▲ 【香港經濟】陳啟宗：香港有5「G」優勢、應加強與內地聯繫才能減少摩擦 未來港樓難像過去50年般大升

市場不斷將香港與新加坡作比較，恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗稱，香港有5「G」優勢，分別是Genetic（因子）、Geography（地理）、Government（政府）、GBA（粵港澳大灣區）及Giving（慷慨）。

香港的遺傳因子是識搵錢

他解釋，香港的遺傳因子是識搵錢，香港不懂政治，而香港是中國的一部分，但地理上又有少少距離。政府方面，他認為政府官員不宜太叻，因容易出現「聰明反被聰明誤」，香港政府夠聰明，也有效率，亦夠叻，但不要太叻。

「香港是大灣區大部分，金融業是服務業，但應做到不卑不亢，若不懂服務人，便不能做國際金融中心。」

至於慷慨，他認為，香港人很慷慨，無論是李嘉誠、李兆基等大富豪，還是東華三院等慈善機構，或是星斗市民，都願意慷慨解囊，反映香港是一個很慷慨的社會。

香港應做協調人

陳啟宗表示，香港的超級聯繫人角色與昔日不同，現時的聯繫人應是coordinator（協調人），能融合各方面的人，香港應將大灣區內製造業、科技、高等教育及金融四大範圍融合起來，而且應該加強與內地的聯繫，無論是語言、經濟或文化都應融合，才能減少摩擦。

談及香港樓市，陳啟宗指，未來香港住宅土地將會增加，因此不會再像過去50年般大升，故此不用再看香港樓市。

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記者：陳韻妍