【職場熱話】見工開價月薪2萬 求職者獲取錄 惟一個原因被壓價7千 斥「HR當求職者唔使食飯？」

打工仔搵工跳糟，當然是想追求更高人工，但求職者的開價，與公司開出的實際Offer，往往都會有落差，但若差距太時，會令人質疑公司是否有誠意。最近有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指見工時開價2萬元，獲對方公司取錄，可是HR卻因一個理由，大幅壓價7千元，令事主甚感不滿。

事主見工被壓價原因及經過：

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此帖一出，即惹來熱議，大部份網友均表態支持事主，認為對方公司HR根本沒誠意聘請，叫事主不要理會對方。

HR無嘢做的，就唯有壓下你價表現比老闆知，自己有做嘢

呢啲唔洗聽佢講啦，未入職已經講到你一文不值，呢啲咁嘅公司唔做都罷，一聽到壓七千即刻cut綫加block啦，反正冇將來

有時諗諗下，真係比上一輩果句「出黎做嘢就要唔怕蝕底，肯捱唔怕辛苦遲早有日會捱出頭」害死...宜家係食飯都成問題喎

你叫得兩萬人工相信都有返咁上下經驗同專業，佢可能係想等你還價都唔定，不過咁壓價法間公司肯定唔慌好做

其實佢哋請唔到人同埋留唔到人係有原因嘅，佢哋應該唔覺得問題喺自己度

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責任編輯：李兆明