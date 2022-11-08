世衛：歐洲今年逾1.5萬人死於熱浪 德法情況最嚴重

全球今年頻繁出現極端天氣，氣候變化成為國際關注議題。世界衛生組織周一（7日）表示，估計今年歐洲有超過1.5萬人死於熱浪，當中西班牙與德國最為嚴重。世衛呼籲各國盡快採取嚴厲措施應對氣候變化，否則氣候災害將導致更多傷亡。

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世衛（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）周一發聲明表示，1961年至2021年期間，歐洲氣溫平均每十年上升攝氏0.5度，屬全球升溫最快的地區。他引述歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）數據，顯示歐洲今年度過了破紀錄最熱夏季及高溫8月。

聲明指，過去50年極端氣候在歐洲地區造成超過14.6萬人喪生。根據歐洲國家提交的數據，估計今年最少有1.5萬人死於熱浪，其中德國及西班牙分別有4,500人及近4,000人死亡、英國有3,200人熱死，以及葡萄牙亦有逾1,000人死亡。

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此外，歐洲受熱浪侵襲導致接連出現乾旱及山火，造成廣泛空氣污染、摧毀大片面積土地及造成人命財產傷亡。

克魯格稱，極端氣候加劇慢性疾病，如心血管、呼吸及腦血管疾病，以及糖尿病等，間接造成各國死亡人數上升。法國國家統計與經濟研究所（INSEE） 報告指，今年6月至8月期間死亡人數，與2019年同期相比增加超過1.1萬人，估計很可能與當地6月開始出現的熱浪有關。

克魯格呼籲各國需採取嚴厲措施適應氣候變化，包括制定熱健康行動計劃，減少排放溫室氣體等，避免氣候災害造成更多疾病與死亡。

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責任編輯：郭麗明