▲ 【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地 「再用廣東話便是戇居、無前途」

恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗出席瑞銀「迎聚灣區 盈滿機遇」論壇時認為，身處逆全球化的大環境下，香港要成功，必須認清一國兩制的優點及難處，基於「香港的前途在內地，資金在內地」，所以「再用廣東話便是戇居、無前途」，並希望這次是自己最後一次以廣東話演講。

陳啟宗指，過去全球經濟有3個發展階段，百多年前靠勞力及天然資源，即土地，是初級經濟增長的要素，第二階段則靠腦力去賺錢，並著重管理，第三階段則靠科技金融領域，「憑藉更高級的教育及腦袋，利用錢去賺錢」，但這3階段背靠和平及全球化的漸進式發展模式，已出現根本上的改變。

陳啟宗：盼望香港人有清醒的頭腦

「身處逆全球化的大環境下，盼望香港人有清醒的頭腦，若沒有，都幾大劑。」

陳啟宗認為，未來國際經濟重心必須依附於大國旁邊，否則發展會相當受限制，而粵港澳大灣區則擁有4大優勢，分別是製造業、科技、高等教育及金融，再加上灣區內是同文同宗同語言，即擁有共同文化、歷史及語言。他相信，「從今以後，人口大小好緊要」，全球將會重新洗牌，但大灣區有相當大的軟肋，這就是一國兩制。

英國政府有意識地將香港變成廣東話天地

「香港要成功，必須認識一國兩制的優點及難處。」陳啟宗認為，一國兩制是非常好的構思，必須要保留，但一國兩制下出現了語言問題。他解釋，1970年代，英國政府有意識地製造廣東話文化，透過稅務安排及其他優勢措施，利用語言切斷香港與內地及台灣的聯繫，將香港變成廣東話天地。

「今日再用廣東話便是戇居，無遠見，不值得成功，希望今次是我最後一次用廣東話在香港演講。」

陳啟宗指，80年代學日文，因資金在日本，但今日「香港的前途在內地，資金在內地」，所以「廣東話無前途」。

他認為，香港人不能只識香港，也要認識世界，將兩者融合在一起，才能找到最好的出路，「不要以自己為中心，不要以為自己叻晒」，香港要將內地及外國聯繫，「過去香港遇過好多危機，每次香港人都大步檻過」，相信未來香港都能轉危為機。

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

相關文章：【恒隆101】陳啟宗：現時全球相當混亂宜小心為上 「熊人有很多種，有些可以買，有些要忍下手」

相關文章：【快手1024】陳啟宗家族投資五源資本上周派1.18億股快手予合夥人、貨值近100億 過去8個月累派3.62億股

記者：陳韻妍