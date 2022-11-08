【渣打訪問】渣打CEO溫拓思：外地商務客不希望冒被驗出「中招」而滯留香港多天的風險

國際金融領袖投資峰會上周舉行，有份參會的渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受訪問時表示，「0+3」（免強制隔離、3天醫學監察）入境檢疫安排下，逾200名金融機構高層能來港出席峰會是「好兆頭（good sign）」，對吸引海外生意重返香港是足夠分量的起步，但這安排到中期便不足夠，「對許多外地商務客而言，一旦入境香港被檢出對新冠病毒呈陽性，便有可能被迫滯留香港一星期甚或10日，他們並不希望冒此風險」，而他個人相信，要取消其餘防疫限制，方能吸引國際人才來港。

溫拓思笑談自己此前數次訪港，已體驗過多種檢疫形式包括隔離14天、隔離7天，以至「0+3」等，除了今次因峰會來港而有當局特別安排外，都沒有獲得「特別優待」，惟因香港對集團重要，所以他無論如何都要訪港。然而，對於一些「可來可不來」的外地商務客，或者想來港開董事會會議而「可能要帶上20人（入境）」的公司，則未必願意承擔可能因「中招」而滯港多天的風險。

他認為，香港若在外界眼中是完全復常，內地也須完全復常，因香港的業務其中一個重要部分是與內地的聯繫。

「我已經近3年沒到過內地，且這裏大多數同事都沒去過內地，我們的客戶或內地的同事也很少到外面去，你的人際關係就會受到影響，機會也就沒得到開發，因此，香港要完全恢復到100%是很困難，需內地恢復到至少80%。」

溫拓思又稱，以香港目前疫苗接種率高、有強大醫療體系的地方，對外開放程度並不顯著，事實上，進行封控地方亦帶來代價，不論是對成人、青年的身心健康影響、以至對經濟商業活動的損害。他個人認為，香港應朝向「0+0」、出入境毋須檢測的方向前進，只需叫市民自我負責，「若感不適，去做檢測；若驗出陽性，去做隔離」。

渣打CEO：相信RoTE要超過10%股價才返帳面值

被問到渣打股價低殘，市帳率僅約0.4倍，溫拓思稱，市場對風險意識增強，股市變得波動，他相信現時股價反映「市場表示你（渣打）是一家比兩年前更有風險的銀行，不是因為你做錯了甚麼」，而加息雖有利該行收入，但對該行的預期回報則不那麼好。

故他認為，該行要錄得普通股股東有形權益回報（RoTE）超過10%，股價才可恢復到帳面價值。他強調，集團現時有很強信心，先在2024年甚或更早，實現RoTE達到10%，他會盡其所能達成此目標。

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記者：胡學能