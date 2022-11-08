佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖

美國眾議院議長佩洛西丈夫保羅早前遇襲，需入院接受手術留醫。外界此前一直估計，佩洛西可能會在中期選舉後退休。佩洛西承認，丈夫遇襲影響她是否繼續留任美國民主黨國會領袖的決定，但未明言會否留任。佩洛西亦透露，丈夫恢復情況良好。

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現年82歲的佩洛西（Nancy Pelosi）已擔任眾議院民主黨領袖20年，多項民調顯示民主黨或將在是次中期選舉失去眾院控制權，外界此前一直預測她將順勢退休。佩洛西周一（7日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪期間表示，她是否繼續擔任民主黨國會領袖的決定，受過去一兩周內發生的事情影響。

佩洛西其後再被主持問及，決定是否受丈夫遇襲事件影響，她給予肯定回覆。對於其丈夫遇襲後，有人在網絡上散布陰謀論。佩洛西亦表示，希望共和黨承擔一定程度的責任，並指共和黨需一些成熟的監督制止相關言論。

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佩洛西亦透露丈夫情況，指相關手術非常成功，但仍需時間康復。她指當時聽到槍聲後感到非常害怕，跑到門口看到警察後，因為知道丈夫不會外出，一度推測是子女或孫子女出事，從未想過是丈夫遇襲。

美國警方表示，現年42歲的男子David DePape於10月28日時闖入佩洛西家中，用錘子打傷其丈夫保羅。警方根更指，男子當時企圖綁架及毆打佩洛西。他已被控虐待老人及襲擊等6項罪名，但他不認罪。

責任編輯：李俊儀