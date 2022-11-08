  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佩洛西指丈夫受襲影響政壇生涯 未明言會否留任民主黨國會領袖

環球社會熱點 13:25 2022/11/08

分享：

分享：

美國眾議院議長佩洛西丈夫保羅早前遇襲，需入院接受手術留醫。外界此前一直估計，佩洛西可能會在中期選舉後退休。佩洛西承認，丈夫遇襲影響她是否繼續留任美國民主黨國會領袖的決定，但未明言會否留任。佩洛西亦透露，丈夫恢復情況良好。

佩洛西呼籲選民中期選舉投票 夫遇襲後首露面 【下一頁】

現年82歲的佩洛西（Nancy Pelosi）已擔任眾議院民主黨領袖20年，多項民調顯示民主黨或將在是次中期選舉失去眾院控制權，外界此前一直預測她將順勢退休。佩洛西周一（7日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪期間表示，她是否繼續擔任民主黨國會領袖的決定，受過去一兩周內發生的事情影響。

佩洛西其後再被主持問及，決定是否受丈夫遇襲事件影響，她給予肯定回覆。對於其丈夫遇襲後，有人在網絡上散布陰謀論。佩洛西亦表示，希望共和黨承擔一定程度的責任，並指共和黨需一些成熟的監督制止相關言論。

佩洛西丈夫遇襲案被告續還押 供稱有其他施襲目標 【下一頁】

佩洛西亦透露丈夫情況，指相關手術非常成功，但仍需時間康復。她指當時聽到槍聲後感到非常害怕，跑到門口看到警察後，因為知道丈夫不會外出，一度推測是子女或孫子女出事，從未想過是丈夫遇襲。

美國警方表示，現年42歲的男子David DePape於10月28日時闖入佩洛西家中，用錘子打傷其丈夫保羅。警方根更指，男子當時企圖綁架及毆打佩洛西。他已被控虐待老人及襲擊等6項罪名，但他不認罪。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動
今日
普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動
【美國中期選舉】麥卡錫指共和黨倘控制眾院 將調查拜登政府
今日
【美國中期選舉】麥卡錫指共和黨倘控制眾院 將調查拜登政府
【美國中期選舉】馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人
今日
【美國中期選舉】馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人
【美國中期選舉】州務卿成新戰場 恐影響24年總統大選
2022/11/07
【美國中期選舉】州務卿成新戰場 恐影響24年總統大選
【美國中期選舉】美清談節目被指「民主黨打手」主持曾公開向拜登示愛
今日
【美國中期選舉】美清談節目被指「民主黨打手」主持曾公開向拜登示愛

你可能感興趣

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動
今日 11:45
普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動
【美國中期選舉】麥卡錫指共和黨倘控制眾院 將調查拜登政府
今日 12:32
【美國中期選舉】麥卡錫指共和黨倘控制眾院 將調查拜登政府
【美國中期選舉】馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人
今日 10:20
【美國中期選舉】馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人
選舉 內政 佩洛西 美國眾議院 美國民主黨 美國 美國共和黨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款