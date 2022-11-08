【電動車】富士康向電動車廠Lordstown注資13億　將用於開發及設計

▲ 富士康向電動汽車製造商Lordstown Motors注資高達1.7億美元（約13.2億港元），進一步搶佔電動汽車領域商機。圖為電動貨車Endurance。

繼富士康母企鴻海集團早前發布三款自家研發的電動車之後，富士康旗下Foxconn Ventures日前亦與電動汽車製造商Lordstown Motors達成交易，向Lordstown Motors注資高達1.7億美元（約13.2億港元），富士康將成為最大股東，並進一步搶佔電動汽車領域商機。

綜合外電報道，富士康購入了Lordstown Motors普通股和新設立的優先股，將利用出售普通股所得款項用於一般企業用途，出售優先股所得款項將用於資助與富士康合作的新電動汽車項目，作為開發和設計之用。為Lordstown Motors提供新的資金注入，亦將會提高其首款電動貨車Endurance的產量。

【爭做一哥】南韓電動車電池新計畫 盼2030年前奪一哥地位

【兒童電動車】「Cyberquad for Kids」不符合安全標準 5,000部車被召回

此外，富士康和Lordstown Motors表示，雙方將共同開發他們的第一輛電動汽車，惟並未提供有關該項目的進一步細節。Lordstown表示，計劃用股權出售所得聘請工程師，並為營運提供資金，包括生產首批500輛電動貨車。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：