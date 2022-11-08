  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平

環球經濟金融 12:45 2022/11/08

分享：

分享：

多國面對通脹壓力，國際貨幣基金組織（IMF）估計全球通脹或已經見頂。但IMF指供應鏈影響下，消費者仍面臨生活開支上升的持續壓力，預計通脹較難回落至2%的理想水平。

美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周一（7日）出席埃及第27屆聯合國氣候變化大會（COP27），表示全球通脹很有可能已見頂。

她形容各國央行目前表現團結一致，將抗通脹視為首要任務。她表示如全球未能成功抗通脹，作為增長基礎的價格穩定性就會被削弱。

不過奧爾基耶娃警告，全球製造業供應鏈碎片化或令衡量通脹率更難回落至新冠疫情之前、2%左右的理想水平。

她解釋指通縮的驅動因素不單是供應和需求中斷，也包括持續變化的成本結構，而這種變化源於人們意識到其僅根據成本作出經濟決策。

美國老婦數日內連中大獎 豪取逾300萬獎金 【下一頁】

奧爾基耶娃指出供應鏈安全也很重要，如果全球要看到供應鏈多元化，就無可避免會為通脹帶來一些上行壓力。

IMF在上月發布的年度報告中預測，全球通脹率將在今年第三季達到9.5%的高位見頂，然後於 2024年回落至4.1%左右。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生
2022/11/07
美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生
泰國CPI按年增近6% 幅度半年來最低
2022/11/07
泰國CPI按年增近6% 幅度半年來最低
侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億
2022/11/07
侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億
【美國中期選舉】共和黨民調稍領先 民主黨續打民主牌
2022/11/07
【美國中期選舉】共和黨民調稍領先 民主黨續打民主牌
英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17%
2022/11/06
英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17%

你可能感興趣

美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生
17:07 2022/11/07
美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生
泰國CPI按年增近6% 幅度半年來最低
15:10 2022/11/07
泰國CPI按年增近6% 幅度半年來最低
侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億
13:03 2022/11/07
侯俊偉料削3113億公共開支 加稅2223億
經濟 貨幣政策 通脹 國際貨幣基金組織 通縮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間13:00）

下一篇文章

【美國中期選舉】馬斯克呼籲選民投共和黨 兩黨繼續拉票（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款