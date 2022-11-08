IMF料全球通脹或已見頂 但較難回落至2%理想水平

多國面對通脹壓力，國際貨幣基金組織（IMF）估計全球通脹或已經見頂。但IMF指供應鏈影響下，消費者仍面臨生活開支上升的持續壓力，預計通脹較難回落至2%的理想水平。

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IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周一（7日）出席埃及第27屆聯合國氣候變化大會（COP27），表示全球通脹很有可能已見頂。

她形容各國央行目前表現團結一致，將抗通脹視為首要任務。她表示如全球未能成功抗通脹，作為增長基礎的價格穩定性就會被削弱。

不過奧爾基耶娃警告，全球製造業供應鏈碎片化或令衡量通脹率更難回落至新冠疫情之前、2%左右的理想水平。

她解釋指通縮的驅動因素不單是供應和需求中斷，也包括持續變化的成本結構，而這種變化源於人們意識到其僅根據成本作出經濟決策。

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奧爾基耶娃指出供應鏈安全也很重要，如果全球要看到供應鏈多元化，就無可避免會為通脹帶來一些上行壓力。

IMF在上月發布的年度報告中預測，全球通脹率將在今年第三季達到9.5%的高位見頂，然後於 2024年回落至4.1%左右。

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責任編輯：鄭錦玲