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【吉利175】吉利推電動輕型貨車　擬最快2024年進軍歐洲

股市 12:17 2022/11/08

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【吉利175】吉利推電動輕型貨車　擬最快2024年進軍歐洲

據《路透》報道，吉利 （00175） 商用車集團總裁范現軍表示，旗下新能源貨車品牌遠程汽車（Farizon）欲進軍海外，並計劃最早2024年在歐洲推出輕型貨車。

吉利半日升0.2%，報10.84元。

范現軍指出，公司第一步是會先將全電動輕型貨車Super Van打入歐洲市場，目標成為歐洲電動貨車頭三名供應商之一，而其設計是主打歐洲市場需求。不過，他沒有透露生產或銷售目標，也沒有詳細說明投資計劃。

他又指，遠程汽車長遠來看還計劃提升在日本、南韓、中東和東南亞等地的銷售。另外，Farizon 計劃展示兩款全電動商用車，並於明年將在中國限量上市。

除了 Super Van，Farizon 還推出了一款名為 Homtruck Cabless 的無人駕駛貨車。Homtruck旨在成為港口和礦區等有限區域的自動化無人駕駛貨運搬運車，並僅在中國銷售。

 

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 無人駕駛 汽車 新能源 銷售 歐洲市場

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