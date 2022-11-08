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【機迷熱話】Chromebook測試Beta版Steam服務　重整儲存模式

科技 13:30 2022/11/08

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Steam近日進一步於於Chromebook 108進行Beta測試，提供更廣泛的應用層面和體驗，機迷現時可於Chromebook上使用Steam玩遊戲。

Google與Valve早前已開始合作，讓Valve旗下遊戲平台Steam在ChromeOS開發頻道開始Alpha測試，惟當時的開發頻道不穩定因素導致測試玩家數量受限。Steam近日進一步於於Chromebook 108進行Beta測試，提供更廣泛的應用層面和體驗，機迷現時可於Chromebook上使用Steam玩遊戲。

只要是ChromeOS Beta 108.0.5359.24或是以上版本支援的裝置，均可使用Steam玩遊戲。是次Beta測試版本中，Google亦增加支援AMD Ryzen 5000 C-Series及第12代Intel Core處理器，並將最低CPU要求降低至i3或是Ryzen 3，因此支援Steam的裝置數量已擴增至3倍。

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調整儲存、電源管理

此外，Google還調整於ChromeOS環境管理Steam儲存容量的方法。以往Google會根據Steam上所提供的遊戲安裝大小來管理儲存，惟將阻擋從Steam外部下載遊戲內容所需要的儲存空間，現時Google已採用新方法解決該問題。

電源管理方面，Google為避免玩家因電腦電池沒電關機而失去遊戲紀錄，現時即使全屏幕遊戲也會顯示電量；另在Vulkan和DirectX的遊戲在執行時，系統將會降低CPU開銷來延長遊戲時的電池壽命。

為提升高解析度模式下的遊戲執行效能，是次版本亦改善了QHD、UHD解析度下的遊戲執行流暢度。

責任編輯：張寶燕

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