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【專家點睇】瑞信陶冬：美加息進入尾聲 政策不確定性猶在

股樓投資 16:03 2022/11/08

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對於美國聯儲局最新議息的解讀，瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬向內地媒體稱，這一次給了三個不同方向的信息。第一，聯儲局加息75點，這個是第四次0.75厘的大碼加息，從80年代初之後，這是最大的一次激進的聯儲加息。第二，加息至某一個時間點上，可以放慢速度了，而且這個時間點可能是下個月或者是再下個月。第三，目前還看不到會改變加息的方向，距離加息政策出現改變也有相當長的一段距離，暗示最終利率水平可能上調得要比市場目前預期的要更高一些。

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因此，當中性利率達到4.5%之後，我們需要觀察一下，在這之後再怎麼走。市場對這個反應稍微的負面一點，因為一開始的時候市場叫做一廂情願地認為，明年可能下半年開始就會減息，這個預期現在消失了。

【延伸閱讀】中美角力：中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單，請按【見下頁

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陶冬估計，12月份加息幅度由0.75厘變成0.5厘，而至明年的首兩次加息各是0.25厘的可能性比較大，基本反映出來聯儲局要逐步地把這一輪前置式、激進式的加息進入了一個尾聲。不過，現在市場的爭論是聯儲局停一停，觀察一下之後，到底是加息還是減息，還是維持目前的利率不變？他說：「第一，聯儲說我不知道，那麼市場有各種各樣的解讀，這個是一個新的市場動蕩的源頭，也是一個新的政策不確定性。」

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撰文：林衛

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美國聯儲局 加息 經濟 陶冬

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