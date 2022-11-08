【行業點睇】股東連續增持中資券商股 加倉純因估值平？

據內地報道，今年中資券商股頻頻獲機構或大股東增持，如中信證券（06030）便獲得廣州越秀金控持續增持，次數達6次之多。越秀金控表示，中信證券經營穩健，2020年總資產、淨資產、營業收入、淨利潤水平等均居內地證券行業首位，預計增持將鞏固公司在中信證券的主要股東地位，優化對中信證券的持股配置，為公司帶來較穩定的投資回報。

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資料顯示，今年越秀金控已連續6次增持中信證券，累計增持約2,870萬股。最近一次，越秀金控在11月2日以每股均價約12.7元買入401萬股，斥資逾5,000萬元，持股比例升至10.06%，保持第二大股東的地位。

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事實上，今年廣發證券（01776）同樣曾獲大股東多番增持，吉林敖東於7月期間4度買入廣發證券，持股比例由7.73%升至11.14%。業內人士說，除了看好券商的基本面，港股上市券商估值整體偏低，有更好的安全邊際，今年機構增持券商股H股，與H股與A股價差較大有關。

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撰文：林衛