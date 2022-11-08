【專家點睇】高毅資產邱國鷺：眼光放中長綫 部分資產被大幅低估

以「價值投資」見稱的高毅資產董事長邱國鷺向內地媒體表示，人們在不同市場環境下對風險的感知不同，在快速下跌中，風險波動和波動風險呈現互相自我強化。不過，市場風險在每次下跌的過程中是得到充分體現和釋放的，投資者對風險的感知卻是在下跌之後放大。

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據他分析，人們對風險的感受在下跌後更加強烈，在股價上漲時大家可能不會考慮風險。反過來，每一輪下跌的本質，都是風險的釋放。但跌得越多，市場波動率愈是上升。很多國際機構的風控指標都是以波動率為基礎的，風險波動越大的資產類別配置愈低，在股債雙殺的過程中，短期內又會進一步放大波動。由於投資者對風險感知的放大，以及各種風險參數的調整、風險模型的調整，市場的波動會非常劇烈。

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當下，邱國鷺認為很多優質資產的定價是非常合理的，甚至有一小部分是被大幅低估的。市場的波動是不可避免的，投資者必須做好風險控制，應該多一份樂觀，以更中長期的眼光看待這些資產的內在價值，不要被短期的波動或是短期的悲觀情緒過多的影響。他相信在中長期角度，現在的風險收益比是誘人的投資機會。

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撰文：林衛