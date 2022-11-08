  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家點睇】高毅資產邱國鷺：眼光放中長綫 部分資產被大幅低估

股樓投資 12:18 2022/11/08

分享：

分享：

以「價值投資」見稱的高毅資產董事長邱國鷺向內地媒體表示，人們在不同市場環境下對風險的感知不同，在快速下跌中，風險波動和波動風險呈現互相自我強化。不過，市場風險在每次下跌的過程中是得到充分體現和釋放的，投資者對風險的感知卻是在下跌之後放大。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

據他分析，人們對風險的感受在下跌後更加強烈，在股價上漲時大家可能不會考慮風險。反過來，每一輪下跌的本質，都是風險的釋放。但跌得越多，市場波動率愈是上升。很多國際機構的風控指標都是以波動率為基礎的，風險波動越大的資產類別配置愈低，在股債雙殺的過程中，短期內又會進一步放大波動。由於投資者對風險感知的放大，以及各種風險參數的調整、風險模型的調整，市場的波動會非常劇烈。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

當下，邱國鷺認為很多優質資產的定價是非常合理的，甚至有一小部分是被大幅低估的。市場的波動是不可避免的，投資者必須做好風險控制，應該多一份樂觀，以更中長期的眼光看待這些資產的內在價值，不要被短期的波動或是短期的悲觀情緒過多的影響。他相信在中長期角度，現在的風險收益比是誘人的投資機會。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
低吸 股票

上一篇文章

【行業點睇】股東連續增持中資券商股 加倉純因估值平？

下一篇文章

【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款