普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動

俄羅斯被多次質疑曾干預美國政治，但與克里姆林宮相關人士從未承認。俄羅斯總統普京盟友、當地財閥普里戈津首次透過社 交媒體承認，自己曾干預美國選舉，而且未來會繼續這樣做。外界憂慮俄羅斯或再次干預美國中期大選。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盟友、當地餐飲業財閥普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周一透過旗下企業Concord帳戶，在俄羅斯社交媒體VKontakte發文表示：

「我們曾干預（美國選舉），現時正在干預，未來都會繼續這樣做。 我們會以自己的方式，小心而精準、有針對性地行動，因為我們富有經驗」 （We have interfered （in U.S. elections），we are interfering and we will continue to interfere. Carefully，accurately，surgically and in our own way，as we know how to do.）

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普里戈津續稱「會在手術同時切除腎臟及肝臟」，但沒有進一步說明背後含意。

美國國務院於7月曾懸紅高達1,000萬美元（7,800萬港元），追查曾「參與干預美國選舉」的普里戈津，他現時遭到美國、英國及歐盟制裁。

現年61歲的普里戈津於蘇聯時期因搶劫及其他罪行入獄9年，自90年代起開始經商，與克里姆林宮關係密切。普里戈津承認成立僱傭軍組織 「瓦格納集團」（Wagner Group），據悉集團一直從俄羅斯監獄招募囚犯參加烏克蘭戰爭。

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責任編輯：郭麗明