普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動

俄羅斯被多次質疑曾干預美國政治,但與克里姆林宮相關人士從未承認。俄羅斯總統普京盟友、當地財閥普里戈津首次透過社 交媒體承認,自己曾干預美國選舉,而且未來會繼續這樣做。外界憂慮俄羅斯或再次干預美國中期大選。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)盟友、當地餐飲業財閥普里戈津(Yevgeny Prigozhin)周一透過旗下企業Concord帳戶,在俄羅斯社交媒體VKontakte發文表示:

「我們曾干預(美國選舉),現時正在干預,未來都會繼續這樣做。

我們會以自己的方式,小心而精準、有針對性地行動,因為我們富有經驗」

(We have interfered (in U.S. elections),we are interfering and we will continue to interfere.

Carefully,accurately,surgically and in our own way,as we know how to do.)