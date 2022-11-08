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普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動

環球社會熱點 11:45 2022/11/08

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俄羅斯被多次質疑曾干預美國政治，但與克里姆林宮相關人士從未承認。俄羅斯總統普京盟友、當地財閥普里戈津首次透過社 交媒體承認，自己曾干預美國選舉，而且未來會繼續這樣做。外界憂慮俄羅斯或再次干預美國中期大選。

伊朗首認曾向俄供無人機 烏方指說謊 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盟友、當地餐飲業財閥普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周一透過旗下企業Concord帳戶，在俄羅斯社交媒體VKontakte發文表示：

「我們曾干預（美國選舉），現時正在干預，未來都會繼續這樣做。

我們會以自己的方式，小心而精準、有針對性地行動，因為我們富有經驗」

（We have interfered （in U.S. elections），we are interfering and we will continue to interfere.

Carefully，accurately，surgically and in our own way，as we know how to do.）

馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人 【下一頁】

普里戈津續稱「會在手術同時切除腎臟及肝臟」，但沒有進一步說明背後含意。

美國國務院於7月曾懸紅高達1,000萬美元（7,800萬港元），追查曾「參與干預美國選舉」的普里戈津，他現時遭到美國、英國及歐盟制裁。

現年61歲的普里戈津於蘇聯時期因搶劫及其他罪行入獄9年，自90年代起開始經商，與克里姆林宮關係密切。普里戈津承認成立僱傭軍組織 「瓦格納集團」（Wagner Group），據悉集團一直從俄羅斯監獄招募囚犯參加烏克蘭戰爭。

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責任編輯：郭麗明

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