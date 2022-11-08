▲ 【胡潤百富榜】鍾睒睒「賣水」續成中國首富、李嘉誠排名急升 養豬身家勝馬雲？（附十大排名）

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胡潤研究院公布2022年中國百富榜，今年三甲位置與去年相同，農夫山泉 （09633） 大股東鍾睒睒再次成中國首富，而且身家逆市升17%至4550億元（人民幣），漲跌幅不單為十大富豪之冠，也創胡潤百富榜中國首富財富的最高紀錄。去年首次被納入胡潤百富榜的李嘉誠，估算身家微增2%至2200億元，排名由第8位升至第4位。

中國經濟今年遇疫情封控措施挑戰，科網內房大亨身家繼續受壓，連去年急冒起的電動車新貴，今年身家也難復大增。胡潤研究院指，榜單以50億身家為納入門檻，今年只有 133 位新貴上榜，為近10年最少，總上榜人士更按年少11%至1305人。

報告指，上榜企業家總財富比去年下降 18% 至 24.5 萬億元。 千億級企業家比去年減少 11 人至 34 人。 十億美金級企業家比去年減少 239 人至 946 人。

鍾睒睒身家創紀錄、養豬身家勝馬雲 李嘉誠「重新關注中國」

胡潤研究院指，鍾睒睒旗下兩家上市公司萬泰生物和農夫山泉股價表現穩定，業績增長表現突出，當中萬泰生物（滬：603392）利潤大增3倍，農夫山泉盈利也增36%，股價同樣向好，令身家不跌反升。

近十年「新經濟」成中國創造財富的動力，但今年十大富豪中，來自農業和必須消費品的傳統行業發威，做礦泉水的鐘睒睒，財富差不多是第二名做短視頻的張一鳴和第三名做新能源的曾毓群的財富總和，而「養豬」的牧原秦英林身家首次超過馬雲。

報告去年起首計入李嘉誠為中國富豪之一。報告最新形容，李嘉誠近一年開始拋售英國資產，重新關注中國的地產投資。此外，隨著富衛保險再次衝擊上市，其次子李澤楷財富大幅增長至615億元，進入榜單前100名。李嘉誠最新估算財富為2200億元，是近5年首次多於馬化騰。

科網大亨佔十大富豪一半 馬化騰、馬雲跌幅最多

胡潤百富榜上，十大富豪仍有5位來自互聯網業界。39歲字節跳動創辦人張一鳴繼續領升其他科網前輩，以2450億元，排名第2，但估算身家單年跌28%。

騰訊 （00700） 馬化騰、阿里巴巴 （09988） 馬雲「雙馬」身家跌幅更達32%和29%，馬化騰排名由第4位跌至第5位，馬雲由兩年前首富，今年跌至排名第9，身家由兩年前估計的4000億跌至1800億元。

網易 （09999） 丁磊財富 比去年增長 14% 至 1,950 億元，排名上升 8 位至第6，主要受惠網易雲音樂在香港上市。

內房重災楊惠妍身家少千億 尚乘 蔡志堅身家一度成中國三大首富

房地產行業繼續下跌，上榜人數佔比從二十年前的50%跌至今年的10%，而且連續兩年十大富豪都沒有內房富豪。報告指，碧桂園的楊惠妍財富比去年下降1100億，是今年榜單上財富下降最多的，恆大許家印下降了400多億。

報告也提及年中股價升幅詭異的尚乘數科（美：HKD），報告形容：

雖然營收只有2000萬美元，員工也只有50人，但其市值卻從15億美元飆升至接近5000億美元的天文數字，迅速躋身全球市值最高的十家公司之列。蔡志堅一度成為中國最富有的三個人之一，超過了馬雲。不過他只在前三名位置維持了2天。在最近兩個月裡，尚乘數科的市值已降至40億美元之下，蔡志堅以60億元的財富上榜，他的財富就像是坐了升降電梯。

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