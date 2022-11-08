【渣打CEO訪問】溫拓思：英美難免經濟衰退　美息料見4.75厘　通脹降至3%或轉向減息

美國聯儲局今年展開加息周期，渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受訪問時預期，美息終會升至介乎4.5厘至4.75厘，料屆時可能引發經濟增長放緩，「最大的問題總是會否有經濟衰退，而我很難看到不會發生衰退」。

他認為美國、英國會經濟衰退，央行會否等到通脹率回落至2%才減息「是個大問題」，「可能大約通脹率降至3%，央行就表示已降到足夠水平（啟動減息）」。

溫拓思表示，美國的迹象很清楚表明將繼續加息，市場料英國亦如是，他相信聯儲局下月加息步伐或放慢至0.5厘，明年初再加0.25厘，美息明年中或於4.5厘至4.75厘「見頂」，並穩定停留在該水平一段時間，直到美國通脹回落，但最大問題是，隨着通脹回落，央行會在何時覺得通脹水平足夠低。

加息利收入 疫情限制累財管

他指理論上，央行應會待通脹率降至低於2%目標時才減息，但這將會非常困難，且會是非常痛苦的事，「因經濟將處於衰退，失業率將已上升，人們會很痛苦，央行將面對人們要求暫停緊縮政策而承受巨大壓力」，故通脹率可能未降至目標水平時，有可能在降至3%時，央行就可能會轉為對經濟增長情況敏感一些，對通脹則不那麼緊張。

加息無疑利好銀行利息收入，溫拓思指，集團會受惠於加息帶來的順風，香港市場利息續升，加息帶來的效應需一段時間才能全部於業績數據中反映，然而，整體市場疲弱加上疫情限制，令該行香港市場的財富管理收入嚴重受壓，該方面的逆風也許明年才有緩和，若內地開關，會激活跨境理財通等大灣區互聯互通計劃，客戶的理財活動量會有巨大上升空間。不過，他指出，經濟衰退明顯也是該行香港業務面對的潛在逆風：「若全球經濟，或單是中國經濟真的放緩，當然這將損害香港。」此外，內房亦是該行香港業務另一逆風，集團需非常審慎看待。

銀行業穩健 未虞爆金融危機

雖然經濟衰退未來恐成真，但溫拓思表明金融危機不太可能發生。他指，當金融系統疲弱時，經濟衰退才會演變為金融危機。他提到英國國債近月上升觸發當地養老基金危機，顯示金融系統存在一些弱點，但他認為弱點相對整體而言很小，因現時銀行相比12年前要強大得多，市場流動性已較當時好得多，監測工具亦已進步，故經濟衰退演變為金融危機可能性不大。

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記者：胡學能