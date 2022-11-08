【Telegram更新】iOS版Telegram終於更新　CEO曾投訴蘋果拖慢審批

▲ Telegram日前終於宣布推出更新，提供多項新功能如：影片語音轉文字、增加群組話題、多用戶名等。（法新社資料圖片）

即時通訊平台Telegram（TG）行政總裁Pavel Durov早前於其Telegram頻道炮轟蘋果，拖延Telegram預備的「萬聖節驚喜」兼重大更新審批。Telegram日前終於宣布推出更新，提供多項新功能如：影片語音轉文字、增加群組話題、多用戶名等。

其中，將影片語音轉為文字的功能是Telegram Premium訂閱計劃的一項更新，用戶可以將影片的語音訊息轉換為文本。Telegram於今年6月推出該Premium訂閱計劃並表示將設有11項功能，月費為4.99美元（約39港元），早前已首先推出Voice-to-text Conversion 語音訊息轉換文字功能，能同時顯示語音及文字，是次則進一步拓展至影片。

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增群組話題功能 建立獨立聊天空間

另隨著數十萬用戶能夠成為群組的一部分，Telegram還在群組中增加了話題功能，專門為大型團體設計了是次的聊天新方法。增加群組話題可以為特定聊天主題建立獨立空間，並支援共享媒體等。

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此外，是次亦新增了能分配多個用戶名的「Collectible Usernames」功能，用戶可以為其賬戶和公共聊天室分配多個用戶名。Telegram解釋，與基本用戶名分別在於這種用戶名「可以少於五個字符」。「多用戶名」同時會有獨立的連結，可以在Telegram以外使用：username.t.me和t.me/username。（見圖）

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Telegram另為iOS版App，重新設計夜間模式，加入新表情包及新互動表情包，以及改進表情反應功能。

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