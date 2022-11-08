細談軟性商品投資機會

儘管總體通脹呈現放緩，但食品價格繼續上揚。美國 9月整體通脹放緩至 8.2%，但食品價格繼續攀升，今年以來上揚約 11.2%。歐洲地區的通脹數據也是如此，顯示食品價格上揚幅度仍高於整體通脹（+11.8%與+10.0%）。在第 4季大宗商品價格波動的情況下，軟性商品特別是食品在需求穩定以及持續性的供應中斷的背景下保持韌性。

俄烏戰爭爆發至今已經8個多月，儘管金融市場幾乎已經完全消化了這場戰爭的影響，但全球食品供應鏈仍因衝突而緊峭。俄羅斯和烏克蘭生產了全球相當大比例的小麥（30%）和玉米（15%），只要沒有解決方案，這些供應中的大部分將處於封鎖狀態，造成物價上揚壓力。另一個導致食品價格上漲的因素是全球肥料短缺。對俄羅斯肥料的制裁已將肥料化合物，如尿素和磷酸二銨價格推升至多年高點，迫使農民減少使用量並對農作物產量產生負面影響。

全球氣候暖化。近年來，地球快速的暖化導致氣候不穩定，進一步加劇了這個問題；今年夏天，美國、歐洲和中國均面臨歷史性熱浪的侵襲，並導致各種商品欠收，包括小麥、稻米和黃豆。而且，像今年一樣可怕的氣候未來可能只會變得更糟。基於國家海洋和大氣管理局（NOAA）和國家環境訊息中心（NCEI）的數據，1880年以來，地球的溫度每十年上升攝氏0.08度，但1981年以來已升至攝氏0.18度。地表和海洋溫度均呈現異常，溫度都比1980 年以來更高。根據世界銀行的研究，這樣的溫度變化將顯著影響未來農作物的收成。例如，在溫度升高攝氏2度的情況下，黃豆產量將降低30至70%，而巴西的小麥產量將減少 50%。

然而，大宗商品可納入投資組合作為風險分散工具。現階段的挑戰包括生態和地緣政治，特別是壓抑目前和長期食品價格的難度。因此，這突顯了支撐軟性商品價格的潛力。我們認為，應將大宗商品（包括軟性商品）納入整體投資組合，分散風險（由於與股票和債券報酬的低相關性），並參與大宗商品的上升週期。投資者可關注多元化的大宗商品基金，以及與商品相關的公司/產業的個股和 ETF。

責任編輯︰梁浩碩