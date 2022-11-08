▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴據報明年首季推出首款「數字人＋終端」產品

據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 多個團隊正聯合研發由數字人（Digital human）全面接管的終端交互引擎，並 預計第一款「數字人+終端」產品將在2023年一季度讓用戶體驗。

阿里巴巴跌2%，報68.3元。

據介紹，該項目集合達摩院NLP，語音，視覺，3D構建驅動及大模型領域團隊，和天貓精靈AliGenie交互系統專家。

數字人是指具有數字化外形的虛擬人物。與具備實體的機器人不同，數字人依賴屏幕等顯示器設備才能顯示，並同時具備四方面的能力，即形象能力、感知能力、表達能力和娛樂互動能力。

報道指，目前，雖然高精度高顏值的人偶形像不斷出現，但絕大部分場景缺乏與用戶的持續性、個性化互動，因而商業化規模有限。 如只能在短視頻和動畫中存在的虛擬偶像，或只在單一設備或界面中面向大眾支持問答的虛擬員工，這些形態缺乏大模型訓練和大規模交互，無法個性化學習升級，用戶感受就像「沒有靈魂」。

剛結束的雲棲大會上，阿里巴巴集團研究員李小龍透露了達摩院積累的包括多模態大模型、語音、自然語言、3D構建驅動、各個領域近兩年百項專利與頂會論文，通過將這些成果，在諸多交互場景驗證，一個多模態大模型為基礎的數字人的引擎已初顯雛形。

天貓精靈產品規劃負責人盧勇介紹，接入AliGenie系統的終端已覆蓋4000多萬家庭、包含1600多個品牌的4.6億已接入產品，能讓數字人在可持續、大規模、組合式的場景與用戶交互。 AliGenie此前公佈，僅智能音箱產品每月交互80億次以上，70%是主動型服務。 許多消費硬件領域廠商，也迫切希望有超出單一連接、單一設備對話的智能體驗。

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